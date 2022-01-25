«Атлетико» рассматривает форварда «Эльче» Бойе в качестве возможной замены Суаресу

Руководство «Атлетико» продолжает вести поиски нападающего, способного заменить в команде Луиса Суареса.

Как сообщает AS, «матрасники» заинтересованы в подписании форварда «Эльче» Лукаса Бойе. Отмечается, что в контракте 25-летнего футболиста прописана сумма отступных, которая составляет 25 миллионов евро.

По информации источника, за аргентинским игроком также активно следит «Барселона».

Напомним, что Бойе выступает за «Эльче» с сентября 2020 года. Всего за испанский клуб он отыграл 53 матча, забил 17 голов и отдал пять ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ривер Плейта», «Сельты», «Торино», «Ньюэллс Олд Бойз», и АЕКа и «Рединга».