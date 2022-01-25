Алберто завтра проведет последний матч за «Интернасьонал» и отправится в «Зенит»

Форвард «Интернасьонала» Юри Алберто в ближайшее время присоединится к «Зениту».

Как сообщает в своем твиттере инсайдер Алекс Баге, 26 января нападающий проведет последний матч за бразильский клуб. Команда 20-летнего футболиста встретится с «Жувентуде». После этого Алберто отправится в расположение «Зенита».

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что сумма трансфера бразильца в российский клуб составит более 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал пять ассистов. Контракт бразильца был рассчитан до 31 июля 2025-го.