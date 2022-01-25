Агент хавбека «Спартака» Хендрикса прокомментировал возможный переход игрока в «Фейеноорд»

Агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса высказался относительно возможного перехода футболиста в «Фейеноорд».

Ранее в СМИ сообщалось, что клубы завершили сделку по трансферу. Хендрикса уйдет из российской команды в аренду до конца недели, с последующим правом выкупа.

«Привлекательная сделка, но нужно подписать бумаги и пройти медосмотр», — цитирует «РБ-Спорт» Фулько Ван Куперена.

За »Спартак» хавбек провел 22 матча, но не смог отметится результативными действиями. Контракт Хендрикса с красно-белыми действуют до 2024 года.