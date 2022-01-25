Стоцкий официально перешел в «Нижний Новгород»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды.

«Контракт подписан: аренда до конца сезона. Стоцкий — хороший футболист, имеет большой опыт выступления в Премьер-Лиге, выступал за сборную. Для нас это усиление», — цитирует «Чемпионат» гендиректора клуба с берегов Волги.

Добавим, что в текущем сезоне 32-летний полузащитник провел восемь матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями.

«Нижний Новгород» набрал 19 очков в 18 матчах и располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.