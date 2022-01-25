Эриксен тренируется с резервным составом «Аякса»

Главный тренер резервного состава «Аякса» Джон Хейтинга рассказал, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен тренируется с его командой.

«Если бывший игрок и тем более наш воспитанник постучится в дверь клуба в такой ситуации, то, конечно, мы рады его возвращению. Здорово, что он может тренироваться с нами», — цитирует специалиста официальный сайт амстердамского клуба.

Напомним, что в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле, после чего госпитализировали. Позднее выяснилось, что датчанин перенес остановку сердца.

В декабре прошлого года «Интер» договорился с Эриксеном по поводу досрочного расторжения контракта. Футболист покинул состав «нерадзурри» по причине того, что в чемпионате Италии запрещено играть с кардио-дефибриллятором.