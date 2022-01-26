Фердинанд прокомментировал уход Марсьяля из «Манчестер Юнайтед» в аренду

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал аренду нападающего «манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля испанской «Севильей».

«Я думаю, для него это правильное решение. Ему нужно получать игровую практику, выходить в основе и набирать форму», - приводит слова Фердинанда издание Daily Mail.

Отметим, что действующее соглашение футболиста с «МЮ» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

Напомним, Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского «Монако» в сентябре 2015-го за 60 млн евро. С тех пор он провел за команду 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач.