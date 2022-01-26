Фанаты «Ротора» присоединились к акции бойкота матчей из-за введения fan ID

Группа активных болельщиков волгоградского «Ротора» присоединилось к другим фанатам клубов из России, которые собираются устроить бойкот из-за введения fan ID.

«Возможно, это не коснется матчей ФНЛ и ФНЛ-2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России.

Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили! Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма!» — говорится в заявлении фанатов «Ротора».

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.