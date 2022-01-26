Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Фанаты «Ротора» присоединились к акции бойкота матчей из-за введения fan ID

Речь идет именно про домашние матчи.
26 января 2022 09:46
автор: Александр Бойченко

Группа активных болельщиков волгоградского «Ротора» присоединилось к другим фанатам клубов из России, которые собираются устроить бойкот из-за введения fan ID.

«Возможно, это не коснется матчей ФНЛ и ФНЛ-2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России.

Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили! Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма!» — говорится в заявлении фанатов «Ротора».

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Украинская дзюдоистка Белодед поделилась снимками: плохая девочкаУход Тарасовой стал ударом для ЯгудинаГлавная фигуристка-красотка России уходит в замужнюю жизнь
Россия ворвалась в тройку лидеров по призовым в мировом киберспорте
2021 год ознаменовался не только доминированием команд из России и СНГ в CS:GO: если взять вообще все киберспортивные дисциплины, наши команды заработали третью в мире сумму призовых. Мы почти догнали США, а еще выше идет только Китай.
«Лига Ставок» увеличила «Джекпот», Россию на Олимпиаде котируют ниже США. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Не дадите «золотой парашют» — мы зайдем с другой стороны. Новый поворот в тяжбе Газизова и «Спартака»
Шамиль Газизов пытается доказать в суде, что не ушел бы по согласию сторон из «Спартака» без компенсации в 400 млн рублей.
Коляда не едет в Пекин из-за ковида! Теперь судьба командного золота в руках Кондратюка?
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда из-за заражения коронавирусом не сможет выступить на Олимпиаде, открывающейся 4 февраля. В составе сборной его заменит Евгений Семененко.
Роналду скоро 37, а у него ни грамма жира! В натураху так можно?
Физическая форма Криштиану Роналду – предмет зависти многих. 5 февраля знаменитому футболисту исполняется 37 лет, но по функционалу и мускулатуре он по-прежнему даст фору молодым. Неужели португалец «химичит»? Или на самом деле все чисто? На эти вопросы «Плеймейкеру» ответил эксперт, тренер по легкой атлетике и функциональному тренингу Ксения Астраханцева.
Чунга-Чанга, весело живём! На Кубке Африки Коморы поставили в ворота защитника — и тот сыграл круче Тихонова-1997
Матч 1/8 финала Кубка Африки Камерун - Коморские острова (2:1) навсегда войдет в историю мирового футбола.
Француз и босниец выше Соколова — это скандал! Рейтинг лучших игроков CS:GO порадовал и неприятно удивил
Организаторы турниров по CS:GO обнародовали традиционный рейтинг лучших игроков по итогам 2021 года. В Топ-10 попали сразу восемь представителей зоны СНГ, что не может не радовать. Однако есть в рейтинге и существенные изъяны.
Есть первый трофей Gambit в 2022 году! Итоги Funspark ULTI Finals
Первый крупный международный турнир по CS:GO в нынешнем году завершился русским финалом и триумфом команды Gambit.
Есть ли спартаковские цвета в гардеробе Тюкавина? А сколько Наташ нужно ЦСКА?Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и цитатах.
Полный «Дюделанж»! Как ЦСКА с турецким суперновичком проиграл люксембуржцам
В первом контрольном матче с участием арендованного у чемпионов Франции Юсуфа Языджи армейцы уступили люксембургскому клубу «Дюделанж» (0:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика