«Ювентус» собирается исключить Рэмси из состава из-за его отказа переходить в клубы АПЛ

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Алегри хочет убрать из состава полузащитника Ааорона Рэмси из-за его отказа принять предложения клубов АПЛ. Ранее им интересовались «Бернли», «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас».

Об этом сообщает Il Bianconero.

Рэмси выступает за «старую синьору» с 2019 года, перейдя из «Арсенала» в статусе свободного агента. С тех пор он сыграл 70 матчей за клуб, в которых забил шесть голов и отдал шесть передач.

Действующая трансферная стоимость хавбека оценивается в 5 миллионов евро по данным Transfermarkt.