Агент Фонсеки - о его возможной работе в России: Мы никогда не контактировали с «Краснодаром»

Марко Абреу, агент португальского тренера Паоло Фонсека, опроверг информацию о том, что «Краснодар» до назначения Форке главным тренером обращался к этому специалисту.

«Мне нечего скрывать, мы никогда не связывались с Краснодаром, такой ситуации даже близко не было. Есть ли вариант работать в России? Нет, до конца этого сезона Паоло никого тренировать не будет. Он решил отдохнуть», — цитирует Абреу «РБ-Спорт».

Отметим, последним местом работы Фонсеки была «Рома», которую он возглавил в 2019 году и покинул пост римской команды в конце прошлого сезона. До назначения в итальянскую команду, он три года был главным тренером донецкого «Шахтера» (2016-2019).