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Нападающий ЦСКА Гайч может досрочно вернуться из аренды в «Уэске»

В 17 матчах чемпионата аргентинец забил всего один гол.
26 января 2022 10:16
автор: Александр Бойченко

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч, который в этом сезоне выступает за «Уэску» во втором испанском дивизионе Сегунде, может досрочно вернуться из аренды.

Прошлым летом нападающий был арендован испанским клубом до конца текущего сезона.

На этой неделе нападающий Дарио Поведа перейдет в «Уэску» на правах аренды из «Хетафе».

В связи с этим клуб может расстаться с Гайчем или Исидро Питтой. Оба игрока не оправдали ожиданий в этом сезоне.

За 17 матчей чемпионата аргентинец забил один гол и отдал две передачи. Армейцы приобрели 22-летнего нападающего из его родного «Сан-Лоренсо» летом 2020 года за 8 миллионов евро, однако форвард так и не прижился в московском клубе. В прошлом сезоне Гайч играл за итальянский «Беневенто».

источник: AS
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