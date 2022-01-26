В «Венеции» прокомментировали информацию об интересе к Понсе

В итальянской «Венеции» отреагировали на слухи об интересе к аргентинскому нападающему московского «Спартака» Эсекьелю Понсе.

«Да, мы знаем этого футболиста, но мы никогда не углублялись ни в какие переговоры. На данный момент нет никаких переговоров и обсуждений по этому игроку», - приводит «Евро-футбол» слова спортивного директора клуба Маттиа Колауто.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок может перейти в клуб Серии А.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 11 матчей, в которых забил четыре мяча. В конце сентября футболист получил травму в игре против «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы и с тех пор на поле не выходил.

Действующий контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость Понсе составляет семь миллионов евро.