Венгер - об идее проводить ЧМ раз в два года: До 2030-го ничего не изменится

Бывший главный тренер «Арсенала», ныне возглавляющий отдел глобального развития ФИФА Арсен Венгер высказался об идее проводить мундиали каждые два года.

«Все будет решать футбольный мир. Меня попросили организовать календарь матчей сборных, но вы должны понимать, что до 2028 года и даже до 2030 года ничего не изменится, потому что ЧМ-2026 и Евро-2028 уже запланированы. После этого национальные федерации примут решение.

Но если посмотреть на молодое поколение, молодежь от 10 до 18 лет, у них не такое восприятие времени, у них другой запрос на события. Думаю, сейчас людей нужно постоянно подпитывать важными событиями, потому что они к этому привыкли. Посмотрим, все решится до 2024 года», — цитирует Венгера L’Equipe.

Напомним, ранее члены ФИФА разослали федерациям проект календаря нового формата чемпионата мира, при котором он будет проводиться раз в два года с сокращением матчей квалификации. По плану, они должны были проводиться в два этапа: либо в один месяц, либо до семи матчей.