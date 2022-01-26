«Рома» не собирается летом продлевать контракт с Мхитаряном

Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян летом рискует сменить место работы. Римский клуб не намерен продлевать контракт с 33-летним полузащитником, который получает три миллиона евро в год.

Об этом информирует La Repubblica.

В текущем сезоне Мхитарян провел 22 матча за клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. В активе армянского игрока выступления за такие клубы, как: «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», украинские «Шахтер» и «Металлург».