Хакими - о том, будет ли он бить штрафные в «ПСЖ»: Поговорю с Месси и Неймаром

Полузащитник сборной Марокко Ашраф Хакими ответил на вопрос, будет ли он исполнять штрафные удары в парижском клубе.

Хавбек забил два гола на Кубке африканских наций: сначала в ворота Габона (2:2, 3-й тур группового этапа), затем переиграл вратаря команды Малави (2:1, 1/8 финала).

«Это будет тяжело. Но я постараюсь поговорить с Лео и Неймаром», — с улыбкой ответил Хакими, сообщает Le Parisien.

В четвертьфинале Кубка африканских наций сборная Марокко сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар-Египет, который сыграет свою встречу сегодня, 26 января.