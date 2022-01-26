«Уфа» расторгла контракт с Бауэром

«Уфа» объявила о расторжении контракта с защитником Морицем Бауэром по обоюдному согласию.
«Мы благодарим Морица за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей профессиональной карьере», - написано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Уфы».
Австриец пришел в «Уфу» в февраля прошлого года из «Сток Сити», где изначально был арендован, а потом впоследствии подписал контракт с башкирским клубом. В общей сложности он сыграл за команду 18 матчей и забил два гола.
По данным Transfermarkt, карьеру Бауэр продолжит в швейцарском «Серветте»
источник: ФК «Уфа»