Малком ждет Алберто в «Зените»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о своих мыслях по поводу возможного перехода его соотечественника Юри Алберто в стан сине-бело-голубых из «Интернасьонала».

«Если он когда-либо перейдет в «Зенит», это будет только на пользу нашей команде. Юри Альберто прекрасно знает свое дело, он отлично играет в атаке, забивает много голов. Если он окажется в «Зените», и мы, бразильцы, и российские игроки поможем ему быстрее адаптироваться, чтобы он продолжал забивать и радовать болельщиков. Лично мне нравится играть рядом с отличными футболистами, какие собраны сейчас в «Зените» и которые могут приехать в Санкт-Петербург», - приводит слова Малкома Bobsoccer.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что сумма трансфера бразильца в российский клуб составит более 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Контракт бразильца был рассчитан до 31 июля 2025-го.