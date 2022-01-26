Президент «Урала» призвал отложить введение fan-ID

Президент «Урала» Григорий Иванов призвал отложить введение паспорта болельщика в российском спорте.

«Пока конкретики нет. Скорее всего, нужно будет отложить данный вопрос. Но на данный момент ничего не ясно. Не думаю, что все стадионы успеют обеспечить необходимым оборудованием. Сейчас вопросов больше, чем ответов. Не хотелось бы из-за всей этой истории с fan-ID потерять обычного болельщика. Получается, что люди будут сталкиваться с дополнительными трудностями, чтобы сходить на футбол. Давайте так: не будет болельщика — не будет футбола», - приводит слова Иванов «РБ-Спорт».

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.