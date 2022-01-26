Журова допустила, что fan-ID не будет применяться в РПЛ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова рассказала, что закон о fan-ID, возможно, не будет действовать на российской премьер-лиге.

Напомним, что многие болельщики футбольных клубов объявили бойкот посещению матчей из-за данного законопроекта.

«Закон о Fan ID в этом сезоне не принят в российском чемпионате. Может, он вообще не будет введен в РПЛ. Данный закон гарантирует свое присутствие на международных соревнованиях. Мы будем это исполнять», - приводит слова Журовой «РБ-Спорт».

Добавим, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.