Боярский против fan-ID, несмотря на то, что оформит паспорт болельщика

Народный артист РСФСР и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский уточнил свое мнение о fan-ID.

«Я без проблем оформлю fan-ID, и дело с концом. Но среди болельщиков нарастает волна недовольства, им такие ограничительные меры не нравятся. А когда людям что-то не нравится, то от этого отказываются. С внедрением fan-ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. Еще и объясняют все через одно место, никакой ясности», - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Добавим, что сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова допустила, что паспорт болельщика не будет действовать на российской премьер-лиге.