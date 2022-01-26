Агент Сутормина заявил, что Семак заинтересован в сохранении футболиста в команде

Агент полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев прокомментировал ход переговоров футболиста с клубом по новому контракту.

«Переговоры ведутся. Главный тренер команды Сергей Семак разговаривал с Алексеем и сказал, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с ним.

Что касается прихода Арсена Адамова, то Алексей никогда не боялся конкуренции, и приход Адамова тут никак не скажется на мнении Алексея. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он - игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в «Зените», - приводит слова Клюева «Спорт день за днем».

Напомним, в текущем сезоне Сутормин провел 20 матчей, в которых забил четыре мяча.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.