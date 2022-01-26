«Фиорентина» не может найти покупателя на Кокорина

Итальянская «Фиорентина» рассматривает любые варианты избавиться от российского нападающего команды Александра Кокорина.

Как сообщает Violanews, вариант с подмосковными «Химками» не устроил итальянцев, поскольку российский клуб не устроила цена.

Также «фиалки» задумываются и о досрочном прекращении сотрудничества с футболистом, однако в этом случае представители игрока требуют выплатить ему всю причитающуюся до конца соглашения зарплату из расчета 70-75 процентов за год. Годовой оклад Кокорина во Флоренции составляет 800 тысяч евро.

Напомним, в текущем сезоне форвард провел пять матчей, в которых не отметился результативными.действиями.