Глава РФС встречался с министром спорта по вопросу введения fan ID

Президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Олег Матыцин провели встречу, посвященную введению в России системы fan ID.

По информации «РИА Новости», стороны пришли к согласию, что главное - сделать применение нововведения максимально удобным и прозрачным для болельщиков.

Напомним, что автором законопроекта о введении паспорта болельщика выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Ранее фанатские группировки нескольких ведущих клубов РПЛ заявили, что приняли решение о бойкоте матчей РПЛ, а депутат Госдумы РФ Светлана Журова сказала, что в новом законе нет ни слова про чемпионат России по футболу, поэтому обязательная идентификация болельщиков может и не коснуться РПЛ.