«Хартс» едва не ушел от поражения в матче с «Селтиком», но не смог реализовать пенальти

В матче 23-го тура Шотландской премьер-лиги «Хартс» дома уступил «Селтику».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Рэо Хататэ и Георгиос Якумакис.

Хозяева ответили мячом Лиама Бойса, который мог оформить дубль и принести своей команде ничью, однако не смог реализовать 11-метровый.

«Селтик» набрал 51 очко и по-прежнему отстает от лидирующего «Рейнджерс» на два очка.

«Хартс» с 39 очками замыкает тройку лучших.

Шотландская премьер-лига

23-й тур

«Хартс» (Эдинбург) - «Селтик» (Глазго) - 1:2 (0:2)

Голы: Бойс, 62 - Хататэ, 27; Якумакис, 35.

Незабитый пенальти: Бойс, 72.