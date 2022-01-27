«Интернасьонал» разрешил Алберто отправится в расположение «Зенита» для завершения переговоров

Пресс-служба «Интернасьонала» объявила о том, что форвард клуба Юри Алберто покинул Бразилию для того, чтобы окончательно оформить свой переход в «Зенит».

По информации источника, в случае удачных переговоров 20-летний футболист пополнит состав сине-бело-голубых летом 2022 года, а до тех пор будет выступать за свою нынешнюю команду. Ранее стало известно, что петербуржцы заплатят за игрока более 20 миллионов евро.

Напомним, что Алберто выступает за «Интернасьонал» с августа 2020 года. В общей сложности он провел за клуб 84 матча, забил 29 голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до 31 июля 2025-го.