Главный тренер Аргентины Скалони не будет руководить своей командой в игре с Чили

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет отсутствовать на игре отбора к ЧМ-2022 против Чили из-за положительного теста на коронавирус.

«Ни мой помощник, ни я не сможем быть в составе делегации. Пабло уже несколько дней находится дома, потому что находится в тесном контакте. Я завершил изоляцию несколько дней назад, но у меня до сих пор положительный тест, а для въезда в Чили требуется отрицательный результат. К счастью, мы прошли квалификацию», — приводит слова Скалони Buenos Aires Times.

Перед очным противостоянием Аргентина располагается на втором месте южноамериканской квалификации с 29-ю баллами, на счету Чили шестое место и 16 очков. Бело-голубые уже гарантировали себе участие на мундиале в Катаре.