Холанд назвал лучшего футболиста 2021 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал форварда «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком 2021 года.

«Это хороший вопрос, но я думаю, что номер один — Левандовски. Бензема также был великолепен, но и Месси провёл выдающийся год. Так что Бензема и Месси разделят второе и третье места», — приводит слова Холанда Sky Sport.

Ранее Левандовски выиграл награду FIFA за лучшего футболиста 2021 года. В этом голосовании поляк опередил форварда «ПСЖ» Месси на четыре балла. Третью строчку занял Мохамед Салах из «Ливерпуля».