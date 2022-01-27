«Фиорентина» заменит Влаховича на Кабрала. Клуб уже договорился с «Базелем»

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал в ближайшее время может пополнить состав «Фиорентины». Форвард перейдет в станок «фиалок» как только их главный игрок Душан Влахович перейдет в «Ювентус».

Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование во Флоренции. Персональный контракт с самим игроком и сумма трансфера с «Базелем» уже согласованы — «Фиорентина» заплатит за игрока 14,5 млн евро, еще часть суммы будет выплачена в виде бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к Кабралу со стороны питерского «Зенита», который предлагал за него 11 млн евро, а швейцарский клуб просил не менее 15 миллионов.