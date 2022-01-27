«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения Рангника на постоянной основе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может продолжить тренировать команду в следующем сезоне.
Как сообщает The Sun, руководство «красных дьяволов» впечатлено работой 63-летнего немца в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Отмечается, что в данный момент клуб приостановил поиски нового специалиста и готов предложить Рангнику полноценный контракт.
Напомним, что Рангник руководит «МЮ» с декабря прошлого года. При нем коллектив одержал шесть побед, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Ожидалось, что после истечения договора немец займет должность советника в клубе.
источник: The Sun