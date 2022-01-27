Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в отсутствие переболевшего коронавирусом Месси

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария будет капитаном национальной команды в матчах отбора к ЧМ-2022 со сборными Чили и Колумбии.

Накануне главный тренер Лионель Скалони объяснил отсутствие нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Недавно 34-летний футболист переболел коронавирусом и в разговоре с аргентинским тренером признался, что коронавирус сильно повлиял на его состояние.

Позже стало известно, что Скалони также пропустит матч против Чили из-за положительного результата теста на инфекцию.

В текущем сезоне Лиги 1 Ди Мария сыграл в 15 матчах своей команды, забил три гола и отдал четыре ассиста. Матч против Чили в рамках отбора к ЧМ-2022 состоится 28 января и начнется в 03:15 мск.