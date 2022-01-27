«Ньюкасл» и «Эвертон» хотят приобрести Мюллера

Форвард «Баварии» Томас Мюллер может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в Twitter, в подписании 32-летнего немца заинтересованы «Ньюкасл» и «Эвертон». В данный момент неизвестно, готов ли сам футболист сменить клубную прописку в ближайшие трансферные окна.

Напомним, что Мюллер защищает цвета «Баварии» с июля 2009 года. За это время он принял участие в 610 матчах, забил 223 гола и отдал 238 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе мюнхенцев нападающий стал десятикратным чемпионом Германии, а также двукратным победителем Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в 25 миллионов евро.