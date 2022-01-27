«Салернитана» отказалась от приобретения Диего Косты

Руководство итальянской «Салернитаны» приняло решение не предлагать контракт испанскому нападающему Диего Косте, который в 33-летнем возрасте в январе покинул «Атлетико Минейро».

При этом утверждается, что клуб даже отправил окончательный вариант контракта агенту форварда, но потом отказался от переговоров. В «Салернитане» остались недовольны формой футболиста, покинувшего «Атлетико Минейро» в январе.

При этом инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что сам Коста не был заинтересован в переезде в «Салернитану». Предложение аутсайдера Серии А он всерьез не рассматривал.

За полгода пребывания в «Атлетико Минейро» форвард забил пять голов и отдал один ассист в 19 матчах. Вместе с клубом он выиграл чемпионат и кубок страны.