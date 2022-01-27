Ндомбеле может сменить «Тоттенхэм» на «Валенсию»

«Валенсия» заинтересована в том, чтобы подписать центрального полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле этой зимой.

Как сообщает журналист Жюльен Майнар на своей странице в Twitter, испанский клуб собирается заключить со «шпорами» арендное соглашение по 25-летнему французу до конца текущего сезона.

Отмечается, что сам футболист ожидает своего трансфера в «ПСЖ». По этой причине он еще не дал согласие по переходу в стан «летучих мышей».

Напомним, Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 91 матче, забил десять голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.