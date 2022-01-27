«Зенит» объяснил ФИФА, почему не отпустил Азмуна в сборную Ирана

В питерском «Зените» объяснили, почему не отпустили нападающего Сердара Азмуна в расположение сборной Ирана.

«Вызов в сборную Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму. Он игрок «Зенита», и тренерский штаб принял решение в интересах команды. О своей позиции клуб уже проинформировал ФИФА», - приводит заявление клубной пресс-службы питерцев «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Азмун заключил контракт с леверкузенским «Байером», в который перейдет летом по окончании соглашения с сине-бело-голубых на правах свободного агента.

В текущем сезоне иранец провел 21 матч, в котором забил десять мячей.