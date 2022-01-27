Форвард сборной Украины Довбик может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик может пополнить состав «Торино».

Как сообщает TMW, в туринском клубе считают, что 24-летний футболист станет достойной заменой форварду Андреа Белотти, который может покинуть стан «быков» летом 2022 года на правах свободного агента.

Напомним, что Довбик пополнил состав «Днепра-1» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2024-го.

За сборной Украины футболист отыграл шесть встреч, отличившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в пять миллионов евро.