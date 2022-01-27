Денис Глушаков: Очень хочется поехать на чемпионат мира

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что собирается побороться за место в составе сборной России и поехать на чемпионат мира.

«Я уже приезжал в сборную и не смог сыграть из-за повреждения. Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне Глушаков провел 17 матчей, в которых забил семь мячей.