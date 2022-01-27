Глушаков поделился мнением по поводу трансферной политики «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался по поводу комплектования состава московского клуба.

Отметим, что этой зимой красно-белые подписали пятерых футболистов, а именно голкипера Илью Свинова, защитника Леона Классена, хавбеков Даниила Хлусевича и Данила Пруцева, а также форварда Шамара Николсона. При этом команду покинули полузащитники Йоррит Хендрикс и Александр Ломовицкий, а также нападающий Георгий Мелкадзе.

– Надо все делать плавно, совмещать опытных и молодых. Должна быть система, в которой на место завершившего карьеру готовят молодого. Вот в «Спартаке» взяли пачку игроков – вжух, убрали. Поставили новых. Приехали. Ну и что дальше? Почему-то «Зенит» так не делает. Им доверяют деньги, и они покупают футболистов. И берут прежде всего опытных игроков, – цитирует Глушакова Sport24.

Напомним, что в данный момент подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.