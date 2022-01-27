РПЛ прокомментировала информацию о том, что «Динамо» скрывало от лиги заражение Варелы

Российская премьер-лига отреагировала на то, что «Динамо» не уведомило организацию о заражении коронавирусом своего игрока Гильермо Варелы.

«В соответствии с санитарным регламентом РПЛ для попадания в заявку на участие в матче игроки, персонал и тренерский штаб команды должны получить QR-код, который РПЛ выдаёт при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Этот QR-код даёт доступ в «чистую зону».

Игрок «Динамо» Варела отсутствовал в заявке на матч с «Краснодаром» 6 ноября и QR-код для прохода в «чистую зону» и спортивный отсек не получал», — передает пресс-служба РПЛ «Чемпионату».

Напомним, в текущем сезоне 28-летний уругваец провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» два очка.