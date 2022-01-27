Хавбек «ПСЖ» Вейналдум не собирается в ближайшее время покидать новый клуб

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум рассказал о том, что не собирается покидать парижскую команду в ближайшее время. Он продолжает адаптацию во Франции.

«Моя интеграция прошла хорошо. Я пришел в новый клуб и новую лигу. Каждый день я узнаю что-то новое от своих товарищей и членов по команде и членов. Я учу французский, это важно для адаптации», — сказал Вейналдум в эфире канала PSG на платформе Twitch.

В текущем сезоне Лиги 1 Вейналдум сыграл в 18 матчах своей команды, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами. Он стал игроком «ПСЖ» будучи свободным агентом после истечения срока контракта с «Ливерпулем».