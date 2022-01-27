«Спартаку» пришлось заплатить Кокорину за согласие перейти в «Фиорентину»

Московский «Спартак» заплатил нападающему Александру Кокорину за то, чтобы футболист согласился перейти в итальянскую «Фиорентину».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сумма выплат игроку и его агенту составила два миллиона евро. Кокорин требовал этих денег в качестве компенсации разницы зарплат.

Напомним, ранее появилась информация о том, что столичный клуб отдельно доплачивал форварду за соблюдение режима 22 миллиона рублей.

В текущем сезоне Кокорин провел пять матчей, в основном выходя на замену, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «фиалками» рассчитан до 2024 года, однако флорентийцы уже сейчас пытаются от него избавиться.