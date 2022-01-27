Триппьер рассказал, что помешало «Манчестер Юнайтед» его подписать после Евро-2020

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер рассказал о деталях сорвавшегося трансфера игрока в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, когда он еще выступал за мадридский «Атлетико».

«После Евро ко мне проявился серьезный интерес. Мне следует быть осторожнее со своими словами, потому что я не хочу больше неприятностей, но «Манчестер Юнайтед» интересовался мной. У нас были переговоры, но «Атлетико» хотел, чтобы мне заплатили полную сумму отступных, а это большие деньги для 30-летнего игрока, поэтому я понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи подписать меня», — сказал Триппьер в интервью The Athletic.

Триппьер пополнил состав «сорок» это зимой, перейдя из «Атлетико» за 15 миллионов евро. Защитник успел сыграть пока лишь два матча за новую команду в Премьер-лиге. Последний матч против «Лидса» закончился победой «Ньюкасла» (1:0).

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» по-прежнему идет в нижней части: 18-е место и 15 баллов после 21-го тура. Три клуба, занявшие последние места в таблице, покидают высший дивизион по итогам сезона.