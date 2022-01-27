«Вест Хэм» потребует у «Манчестер Юнайтед» 100 миллионов фунтов за Райса

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Англии Деклана Райса.

По информации Manchester Evening News, руководство «молотобойцев» готово продать 23-летнего футболиста в стан «красных дьяволов», если за него предложат 100 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что сделка может состояться в ближайшие трансферные окна.

Напомним, Райс находится в клубной системе «Вест Хэма» с июля 2013 года. За это время провел за лондонцев 173 матча, забил восемь голов и отдал девять ассистов. Контракт игрока истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Англии полузащитник отыграл 27 встреч (2 гола).