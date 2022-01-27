Миранчук может пополнить состав «Лацио»

Руководство «Лацио» может подписать атакующего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Согласно данным TMW, римский клуб готов рассмотреть вариант с приобретением 26-летнего россиянина этой зимой в случае, если стан «орлов» покинет форвард Ведат Мурики.
Ранее появилась информация, что российский хавбек имел возможность перейти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона, однако главный тренер «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал данную сделку.
Напомним, что Миранчук пополнил состав «Аталанты» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Действующий контракт полузащитника с командой из Бергамо рассчитан до лета 2024-го.
источник: TMW