ЦСКА претендует на форварда «Сантоса» Мариньо

Фланговый нападающий «Сантоса» Мариньо может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает портал Goal, в услугах 31-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Отмечается, что основными конкурентами армейцев за подписание форвард станут «Фламенго» и клубы ОАЭ. При этом сам футболист хочет перейти в команду из Рио-де-Жанейро.

Напомним, что Мариньо выступает за «Сантос» с мая 2019 года – на его счету 112 проведенных матчей за клуб, в которых он забил 41 гол и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022-го.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Гремио», «Крузейро» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.