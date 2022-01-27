Агент Миранчука опроверг информацию об интересе «Лацио» к Алексею

Агент Вадим Шпинев, клиентом которого является атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, отреагировал на появившуюся информацию о том, что его подопечного хочет приобрести «Лацио».

Ранее стало известно, что римский клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего россиянина в качестве возможной замены форварду Ведату Мурики, который может покинуть стан «орлов» этой зимой.

– Я так понимаю, что итальянские издания перепечатывают информацию, и все идет оттуда. Наверно, стоит задать вопрос журналистам из Италии, откуда у них такая информация, что они знают. У нас уже был с «Дженоа» договор подписан, были «Торино», «Венеция». Честно, я слухи не комментирую и не обращаю на них внимания – это не в моих правилах. Пока мне сказать нечего, – цитирует Шпинева портал «Метарейтинг».

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «бергамасками» рассчитан до лета 2024-го