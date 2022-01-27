«Кристал Пэлас» постарается подписать Фомина в случае неудачных переговоров по ван де Беку

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Динамо» и сборной России Даниилу Фомину.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, лондонский клуб планирует изучить вариант с приобретением 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно в случае, если им не удастся договориться с «Манчестер Юнайтед» по переходу хавбека Донни ван де Бека.

Напомним, что Фомин выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за бело-голубых он отыграл 51 матч, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В составе сборной России полузащитник провел восемь встреч. Портал Transfermarkt оценивает его нынешнюю стоимость в девять миллионов евро.