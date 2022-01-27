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Николай Наумов: Fan-ID хорошо работает на краткосрочных турнирах

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что при наличии камер на стадионе в Fan-ID необходимости нет.
27 января 2022 14:34
автор: Артем Зибрак

- Каждый год перед началом сезона нас приглашал министр МВД, говорили о безопасности на трибунах. Алешин выступает, он был тогда владельцем «Лужников»: «Я этих фанатов на стадион пускать не буду. Замучился стулья менять, без конца ломают». А я вышел и сказал: «Лучше пусть они стулья ломают на трибунах, чем в подворотнях людям головы». В этом предназначение футбола. Когда молодые люди собираются на стадионе и в течение 90 минут выпускают пар, поддерживая команду, это ни с чем не сравнимая вещь. Мы должны делать все, чтобы как можно больше фанатов приходило на стадион.

Сейчас вводят Fan-ID. Cчитаю, это не очень хорошая мера. Она работает на коротких соревнованиях, когда ты, допустим, на чемпионат мира на две недели приехал, а в течение года – непонятно, как это будет работать.

И потом, на каждом современном стадионе куча камер. Есть специальная комната. Я захожу туда, смотрю на мониторы. Кинул кто-то файер, мне сразу выдают ряд, место, фотографию человека. Отдаю фотографию в службу безопасности. Мележиков (ныне гендиректор «Спартака» - прим. ред.) у нас тогда работал, он ко мне нарушителя приводит, я с ним разговариваю. Объясняю: «Видишь? У нас все тут есть, и мы любого найдем. Поэтому давай так. На первый раз прощаю, но еще раз – на стадион не пущу. И там что хочешь делай – подавай на меня в суд, жалуйся». И в 2009 году редчайший случай был, когда кто-то файер зажигал.

Или, допустим, делают фанаты выезд в Самару. Всегда много туда ездит. Захожу в вагоны – там коров возить стыдно! Иду к начальнику дороги, говорю: «А что ты такие вагоны-то дал»? «Так они все равно все сломают»! «Они сломают, потому что такой вагон дал. Ты дай им новый вагон, они ничего не сломают». И мы им сухое питание в купе сделали, нормальные вагоны дали, и никто ничего не ломал. Когда все новенькое, все блестит, ломать не хочется. Надо с ними работать, да, это трудно, но это надо делать. А просто так взять и отфутболить – не вариант, - рассказал Наумов в интервью Youtube-каналу «Футбольные болтуны».

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