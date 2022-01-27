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«Семин кричал мне: Как ты мог продать капитана без моего ведома?!» Наумов о конфликте с Семиным

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о конфликте с Юрием Семиным из-за трансфера полузащитника Динияра Билялетдинова в «Эвертон».
27 января 2022 15:15
автор: Артем Зибрак

- Инициатором приглашения Палыча в клуб был я. На протяжении двух месяцев чуть ли не каждый день заходил в кабинет к Якунину и просил, чтобы Семина назначили тренером. Категорически его не хотели в «РЖД» видеть! Ни Якунин, ни совет директоров. А я преследовал свои шкурные интересы, потому что ошибся с Рахимовым, и по итогам 2008 года нужно было с ним расставаться сразу, а мы решили дать еще год. Год не получился, полгода у нас это еще отняло. Мы шли тогда на 9-м месте. Если будем опять седьмыми – девятыми, то получим по ушам, и никакие планы не выполнятся, поэтому мне нужен был результат, и только Палыч может дать его быстро.

Он моментально согласился на условия, единственное – попросил доработать сезон в «Динамо» Киев. Мы назначили временно Владимира Маминова, он неплохо отработал. У меня с Семиным было несколько серьезных трений. Когда Билялетдинова продавали, я готовил сделку с «Эвертоном» больше года. Не дай Бог какой-то агент узнает, сделка сразу сорвется. А она была очень важна. Во-первых, Динияр очень просился, потерял мотивацию к тому времени, а во-вторых, нам очень нужны были деньги для того, чтобы построить стадион. Контракт подписывали в Германии, потому что для Англии специальная виза нужна, и тогда кто-нибудь прознал, что мы ее получаем.

Играли мы в гостях с «Зенитом», сыграли вничью, летим домой. Я Динияру говорю: «Завтра летим в Германию». А он: «Завтра же тренировка». «Ну скажи, что ты не сможешь». Он Палычу и говорит в самолете: «Юрий Палыч, меня завтра на тренировке не будет». «Почему?» «А я еду с «Эвертоном» контракт подписывать». «Какой контракт?!» Палыч забегает ко мне в салон, орет: «Как ты мог капитана команды продать без моего ведома?!» Я выслушал спокойно, а потом, когда ехали в машине, я ему все спокойно объяснил и расписал. С такими людьми важно выслушать его мнение, а если ты виноват – признать свою вину», - рассказал Наумов в интервью Youtube-каналу «Футбольные болтуны».

источник: «Советский спорт»
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