«Спартак» готов продать Понсе в другой клуб, если за него предложат не менее 10-12 миллионов евро

Стала известна о том, какую сумму планирует заработать «Спартак» на потенциальной продаже форварда клуба Эсекьеля Понсе.

Как сообщает портал «Метарейтинг», руководство красно-белых готово отпустить 24-летнего аргентинца в другую команду как минимум за 10-12 миллионов евро. При этом отмечается, что московский клуб больше склоняется в сторону того, чтобы сохранить футболиста в своем составе.

Ранее появилась информация об интересу к нападающему со стороны «Дженоа».

Напомним, что Понсе стал игроком «Спартака» в июле 2019 года, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Ромы» составила три миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.