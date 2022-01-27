Агент форварда «Сантоса» Мариньо: ЦСКА интересуется моим клиентом? Это ложь

Агент Жорже Машаду, клиентом которого является фланговый нападающий «Сантоса» Мариньо, опроверг информацию о том, что этой зимой его подопечного хочет подписать ЦСКА.

Ранее сообщалось, что помимо армейского клуба, в услугах 31-летнего бразильца заинтересован «Фламенго».

– Это ложь. ЦСКА не интересовался Мариньо, – цитирует агента Sport24.

Напомним, что Мариньо выступает за «Сантос» с мая 2019 года – на его счету 112 проведенных матчей за клуб, в которых он забил 41 гол и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца декабря 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.