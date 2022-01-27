Кучаев прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Рубин»

Атакующий полузащитник Константин Кучаев поделился эмоциями от своего перехода в «Рубин».

Отметим, что 23-летний россиянин присоединился к казанскому клубу на правах аренды из ЦСКА. Соглашение между командами рассчитано до конца сезона-2021/22 с возможностью последующего выкупа.

– Очень рад, что оказался в «Рубине». Это хорошая команда, прекрасно знаю Леонида Викторовича, его требования и взгляды на футбол. Можно сказать, что этот фактор был определяющим при принятии решения. Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА. Надеюсь, смогу помочь команде хорошо выступить в весенней части сезона, приложу для этого все усилия, – цитирует Кучаева «Чемпионат».

Напомним, что Кучаев находился в клубной системе ЦСКА с лета 2015 года. В составе взрослой команды красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

В нынешнем сезоне хавбек провел за армейцев 15 встреч, отличившись одним забитым мячом.